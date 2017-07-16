Ижкомбанк предлагает всем желающим услугу по проверки своей кредитной истории



Ижкомбанк предлагает новую услугу. Теперь в любом офисе Ижкомбанка можно запросить и оперативно узнать свою кредитную историю вне зависимости от того, являетесь вы клиентом Ижкомбанка или нет.

Кредитная история – документ, который содержит информацию по вашим закрытым и действующим кредитам, кредитным картам, а также запросы истории банками и другими организациями. В ней вы можете найти точное количество ваших кредитов, общую сумму задолженности и сумму ежемесячных платежей, включая проценты и штрафы, просрочки, допущенные вами по всем кредитам. По кредитной истории в банке решают, выдавать кредит или нет.

Для чего необходимо проверять кредитную историю?
Кредитную историю необходимо проверять для того, чтобы:
  • Убедиться, что нет ошибочных записей.
  • Проверить все ли ваши кредиты взяты вами, во избежание случаев кредитного мошенничества.
  • Получить актуальную информацию по действующим и закрытым кредитам и кредитным картам.
  • Проверить, нет ли просрочек.

Услуга по проверки кредитной истории платная и доступна не только клиентам Ижкомбанка, но и всем желающим.
Для получения услуги необходимо:
  • Обратиться в офис Ижкомбанка с паспортом.
  • Оплатить услугу в кассе в соответствии с тарифами банка.
  • Отчёт о кредитной истории будет выдан Ваш через 5 минут!

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Источник: Ижкомбанк, 14 Июля 2017 12:22




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