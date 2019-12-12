Карта в подарок от банка Акцепт



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Только с 12.12.2019 г. по 12.06.2020 г. (включительно) в личном кабинете Интернет-банка вы можете оформить карту с отдельным счётом – бесплатно!

В акции принимают участие клиенты Банка Акцепт, граждане РФ, достигшие 18-ти лет, подключенные к услуге Интернет-банк.

При оформлении карты в Интернет-банке:
  • клиенту открывается отдельный текущий счет с одновременным выпуском карты;
  • годовое обслуживание карты до момента перевыпуска карты – бесплатно;
  • возможно подключение любых сервисов к карте по тарифам Банка Акцепт.


Для выпуска доступны карты:
  • Акцепт VISA Classic – валюта РФ, США, Евро;
  • Акцепт «Мир» Классическая – валюта рубль РФ.





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