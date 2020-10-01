Kasta.ua первый современный украинский интернет-магазин который ввел кешбек реальными деньгами

Kasta.ua первый современный украинский интернет-магазин который ввел кешбек реальными деньгамиакция Кэшбэк
Крупнейший интернет-магазин по продаже одежды и обуви Kasta.ua стал еще привлекательнее для своих покупателей, внедрив с 28 сентября в свой праздничный «день Клиента» новую услугу для клиентов «Кэшбек».
«На украинском e-commerce рынке это первый подобный прецедент, а значит, это еще одно конкурентное преимущество шоппинга с Kasta. К тому же, в нашем случае кешбэк — это программа лояльности, которая позволяет вернуть часть потраченных на покупки средств, обратно на свой счет. Это не „баллы“ или „бонусы“, а реальные деньги, которые можно вывести на карту или использовать для оплаты заказов» — комментирует событие СЕО Kasta.ua, Андрей Логвин.
Что такое кешбек? Это возврат части денег, оплаченных за товар. Чтобы участвовать в программе кешбека в Kasta достаточно выполнить следующие простые условия: Надо быть зарегистрированным пользователем и оплачивать все свои покупки с помощью карты онлайн или в кредит в мобильном приложении или на сайте Kasta. При покупках вам будет возвращаться 1% от стоимости заказа. Процент кешбека можно увеличить, подписавшись на услугу Black – это бесплатная доставка и возврат товаров, в этом случае кешбек будет составлять уже 3%. Теперь ваши повседневные покупки будут не только удобны и просты, но и приносить приятный финансовый бонус, который можно будет так же тратить в свое удовольствие. Тратить полученные кешбеком деньги можно будет не только в магазинах Kasta, но и легко вывести себе на карту, благодаря тому что компания взяла на себя все заботы по выплатам налогов с выплат.
Многие покупатели уже успели протестировать услугу уже с 28 сентября, когда Kasta ввели кешбек на распродаже в честь дня Клиента. Однако команда не планирует останавливаться и планирует дальше развивать эту услугу, ведь впереди будет «черная пятница» в которую кешбек станет дополнительным приятным бонусом ко всем товарам, имеющим и так очень выгодные цены.
Kasta — модный маркетплейс одежды, обуви и аксессуаров в Украине. Уже 10 лет Kasta открывает украинцам лучшие международные и локальные бренды, и показывает собственным примером, что модный онлайн-шоппинг это проще, быстрее и дешевле. Kasta сегодня — это полноценная экосистема, которая состоит из платформы и приложения, HUBа — инструмента для поставщиков, KastaPost — службы доставки, KastaPay — финансовой компании, KastaProduction — производство собственного контента, FBK (Fulfilled by Kasta) — логистического центра.