Кэшбэк по карте Акцепт-МИР в сети магазинов АШАН и АТАК!



Отличные новости для держателей карт Акцепт-МИР! С 23 сентября по 31 декабря 2019 г. в сети магазинов АШАН и АТАК кэшбэк 3% за покупки от 2000 рублей!

Кэшбэк 3% в сети АШАН и АТАК при покупке от 2000 рублей!

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Правила акции:

  • быть держателем карты Акцепт-МИР;
  • привяжите карту «Мир» к программе лояльности на на сайте платежной системы МИР;
  • оплачивайте покупки картой «Мир» в сети магазинов АШАН и АТАК;
  • получайте кэшбэк 3% за покупки на сумму от 2000 рублей;
  • максимальная сумма начислений кэшбэка на одну карту «Мир» в месяц – 500 рублей.


Оформляйте карту Акцепт-МИР, совершайте покупки и получайте выгоду!

Карты Банка Акцепт поддерживают технологию Безопасных покупок в Интернете МИР-Accept (для карт МИР).

Что такое МИР-Accept?

Данный сервис обеспечивает дополнительную безопасность при покупке товаров через интернет. На сайтах*, поддерживающих данную технологию, совершение платежа по банковской карте подтверждается разовым паролем, который известен только Вам (пароль отправляется в SMS на Ваш мобильный телефон).

Клиентам Банка Акцепт данная услуга предоставляется бесплатно.



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