Кэшбэк по карте Акцепт-МИР в сети магазинов АШАН и АТАК!Банк «Акцепт» Кэшбэк акция карта "МИР" платёжная система "Мир"
Отличные новости для держателей карт Акцепт-МИР! С 23 сентября по 31 декабря 2019 г. в сети магазинов АШАН и АТАК кэшбэк 3% за покупки от 2000 рублей!
Кэшбэк 3% в сети АШАН и АТАК при покупке от 2000 рублей!
Правила акции:
- быть держателем карты Акцепт-МИР;
- привяжите карту «Мир» к программе лояльности на на сайте платежной системы МИР;
- оплачивайте покупки картой «Мир» в сети магазинов АШАН и АТАК;
- получайте кэшбэк 3% за покупки на сумму от 2000 рублей;
- максимальная сумма начислений кэшбэка на одну карту «Мир» в месяц – 500 рублей.
Оформляйте карту Акцепт-МИР, совершайте покупки и получайте выгоду!
Карты Банка Акцепт поддерживают технологию Безопасных покупок в Интернете МИР-Accept (для карт МИР).
Что такое МИР-Accept?
Данный сервис обеспечивает дополнительную безопасность при покупке товаров через интернет. На сайтах*, поддерживающих данную технологию, совершение платежа по банковской карте подтверждается разовым паролем, который известен только Вам (пароль отправляется в SMS на Ваш мобильный телефон).
Клиентам Банка Акцепт данная услуга предоставляется бесплатно.
Материалы по теме