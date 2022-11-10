Кэшбэк за проезд держателям карт «Сегодня» Примсоцбанка

Кэшбэк за проезд держателям карт «Сегодня» ПримсоцбанкаПластиковые карты Примсоцбанк Кэшбэк
Примсоцбанк запустил акцию «Кэшбэк за проезд» для держателей дебетовых карт «Сегодня».
По условиям акции с 07.11.2022 года по 31.01.2023 года при оплате общественного транспорта можно получить кэшбэк – 3 рубля с каждой поездки.
Кэшбэк придёт:
- За операции, проведенные до 30/11/2022 - до 15.12.2022 года.
- За операции, проведенные до 31/12/2022 - до 15.01.2022 года.
- За операции, проведенные до 31/01/2023 - до 23.02.2023 года.
Для справки: кэшбэк начисляется за покупки в категориях кодов MCC 4131, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке.
Узнать подробности об акции «Кэшбэк за проезд» можно в офисах банка, на официальном сайте или по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.
Срок действия акции
07.11.2022 - 31.01.2023
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