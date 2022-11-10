Кэшбэк за проезд держателям карт «Сегодня» Примсоцбанка



Примсоцбанк запустил акцию «Кэшбэк за проезд» для держателей дебетовых карт «Сегодня».

По условиям акции с 07.11.2022 года по 31.01.2023 года при оплате общественного транспорта можно получить кэшбэк – 3 рубля с каждой поездки.

Кэшбэк придёт:

  • За операции, проведенные до 30/11/2022 - до 15.12.2022 года.
  • За операции, проведенные до 31/12/2022 - до 15.01.2022 года.
  • За операции, проведенные до 31/01/2023 - до 23.02.2023 года.

Для справки: кэшбэк начисляется за покупки в категориях кодов MCC 4131, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке.

Узнать подробности об акции «Кэшбэк за проезд» можно в офисах банка, на официальном сайте или по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.

Срок действия акции

07.11.2022 - 31.01.2023




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