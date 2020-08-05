Клиентам МИнБанка стали доступны трансграничные переводы в Узбекистан с карт «Мир»Денежные переводы и платежи Московский Индустриальный банк платёжная система "Мир"
Держателям банковских карт ПАО «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк») национальной платежной системы «Мир» стали доступны трансграничные переводы денежных средств в Узбекистан.
Перевод возможен только в адрес держателя карты Uzcard банка — участника национальной платежной системы Узбекистана. Отправителю средств нужно будет ввести номер карты получателя, дополнительные реквизиты указывать не требуется. Деньги зачисляются на счет мгновенно в любое время суток и день недели, в том числе в выходные и праздничные дни. Платежная система проводит конвертацию из рублей в национальную валюту по курсу, близкому к курсу Банка России.
«Мы уверены, что клиенты банка оценят скорость и удобство нового способа выполнения трансграничных переводов – они осуществляются в привычных сервисах банка, отправляются с «Мира» в рублях, а на карту Uzcard получателя зачисляются в национальной валюте. Кроме того, благодаря выгодному курсу конвертации, предложенному платежной системой «Мир», клиенты смогут сэкономить на комиссиях до 3%», - отметил коммерческий директор платежной системы «Мир» Дмитрий Бувин.
Моментальный денежный перевод в рамках установленных лимитов осуществляется посредством интернет-сервисов МИнБанка, банкоматов и платежных терминалов. Комиссия за операцию составляет от 1% от суммы, но не менее 75 рублей.
Кроме того, денежные переводы смогут проводить партнеры банка в сфере электронной коммерции, которые уже предоставляют розничным и корпоративным клиентам услуги по приему платежей и переводу денег.
Заместитель Председателя Правления МИнБанка Роман Романенко отмечает: «Укрепление позиций МИнБанка на рынке трансграничных денежных переводов, в том числе благодаря сотрудничеству с НСПК, является частью стратегии международного развития нашего бизнеса. Мы рассматриваем Центральную Азию в целом и Узбекистан в частности как регион наиболее приоритетный для выстраивания долгосрочных деловых контактов. О востребованности нового предложения от МИнБанка и платежной системы «Мир» у клиентов можно судить по числу трансграничных платежей, которое уже вернулось к докарантинным значениям. В этой связи мы решили продолжить активное развитие простых, удобных и дешевых онлайн-сервисов для переводов в страны Содружества. Будем работать в этом направлении и дальше».
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