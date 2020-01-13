«Кредит наличными на теплых условиях» в Энерготрансбанке



(19179 bytes)
С 13 января действует новая программа кредитования физических лиц «Кредит наличными на теплых условиях» с фиксированной ставкой 13% годовых в рублях.

  • Без требования страхования жизни и здоровья заемщика, без залогов и поручителей.
  • Дополнительные комиссии отсутствуют.
  • Сумма кредита: 30 000 — 1 000 000 рублей РФ.
  • Период кредитования — до 5 лет.


Подробные условия программы «Кредит наличными на теплых условиях» — на сайте банка в разделе «Частным клиентам – Кредиты – Потребительский кредит»

Оставьте заявку на кредит в офисе банка или в форме обратной связи на сайте банка.




Материалы по теме