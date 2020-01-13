«Кредит наличными на теплых условиях» в Энерготрансбанке

«Кредит наличными на теплых условиях» в ЭнерготрансбанкеЭнерготрансбанк потребительские кредиты
С 13 января действует новая программа кредитования физических лиц «Кредит наличными на теплых условиях» с фиксированной ставкой 13% годовых в рублях.
- Без требования страхования жизни и здоровья заемщика, без залогов и поручителей.
- Дополнительные комиссии отсутствуют.
- Сумма кредита: 30 000 — 1 000 000 рублей РФ.
- Период кредитования — до 5 лет.
Подробные условия программы «Кредит наличными на теплых условиях» — на сайте банка в разделе «Частным клиентам – Кредиты – Потребительский кредит»
Оставьте заявку на кредит в офисе банка или в форме обратной связи на сайте банка.
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