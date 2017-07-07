Кредит Урал Банк предлагает автокредит без первоначального взноса!

07.07.17

Кредит Урал Банк

автокредиты

Ваша мечта о собственном автомобиле может осуществиться в самое ближайшее время, даже если вы не располагаете начальным капиталом!



Банк родного города сделал условия по кредиту «КУБ-Авто» еще более доступными - теперь жители Магнитогорска и близлежащих районов могут оформить кредит на приобретение нового автомобиля без первоначального взноса. При этом необязательно перечислять доход в Банк «КУБ» (АО).



Кредит «КУБ-Авто» выдается на срок до 5 лет, сумма – от 50 тыс. до 4, 5 млн.руб. При этом минимальная ставка по автокредиту составляет 14,5%.



Автокредит без первоначального взноса от Кредит Урал Банка – это прекрасная возможность стать автовладельцем уже сейчас!



Подробная информация – в разделе «Автокредиты» на нашем сайте, по телефону Круглосуточного Контакт-центра (3519) 248 933 и в отделении Банка по ул.Правда, 10.



Источник: Кредит Урал Банк, 06.07.2017



