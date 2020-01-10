Кредит Урал Банк присоединился к Системе быстрых платежей

Кредит Урал Банк присоединился к Системе быстрых платежейКредит Урал Банк (КУБ) Система быстрых платежей (СБП)
С сегодняшнего дня клиентам Кредит Урал Банка доступны переводы в Системе быстрых платежей (СБП). Кредит Урал Банк первым из региональных банков Челябинской области присоединился к системе.
СБП — простой в использовании и безопасный платёжный инструмент, который предлагает пользователям максимальную скорость и удобство. Сервис позволяет физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств*. Банк России выступает в роли оператора и расчетного центра системы, а Национальная система платежных карт (НСПК) — операционным платежным центром.
Система быстрых платежей
Система быстрых платежей
Совершить перевод можно в любое удобное время и в любом месте — через интернет-банкинг «КУБ-Direct» и мобильное приложение «КУБ-Mobile». Для этого нужен только компьютер, планшет или мобильное устройство на базе Android или iOS** с выходом в сеть Интернет.
Для перевода через СБП в интернет-банкинге «КУБ-Direct» выберите в меню раздел «Переводы» > «Система Быстрых платежей» > «Выполнить перевод». Для перевода через СБП в приложении «КУБ-Mobile 2.0» выберите раздел «Переводы» > «Совершить перевод» > «По номеру мобильного телефона» > «Далее».
Для того, чтобы получать денежные переводы через СБП, добавьте номер телефона, связанный с номером счета:
- В системе интернет-банкинга «КУБ-Direct» — в раздел «Система быстрых платежей»;
- В приложение «КУБ-Mobile 2.0» в смартфоне на базе Android — в раздел «Сервисы/Клиент»;
- В приложение «КУБ-Mobile 2.0» в смартфоне на базе iOS — в раздел «Прочие/Клиент/СБП».
Связку нужно подтвердить вводом одноразового пароля.
Пользователи системы также могут установить Кредит Урал Банк в качестве «банка по умолчанию». В этом случае не потребуется указывать дополнительную информацию о том, в какой именно банк необходимо совершить перевод, — денежные средства будут зачислены на счет в Кредит Урал Банк.
До 31 января 2020 года переводы можно совершать бесплатно. С 1 февраля 2020 года все операции физических лиц осуществляются в соответствии с тарифами Банка.
Выбирайте удобные способы переводов — по номеру телефона, мгновенно и безопасно!
Подробная информация о денежных переводах — во всех отделениях Кредит Урал Банка и в разделе «Система быстрых платежей» на сайте Банка и по телефону круглосуточного Контакт-центра: +7 (3519) 248 933.
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