Кредитная карта Банка ПТБ позволяет пользоваться кредитом без процентов до 112 дней

Кредитная карта Банка ПТБ позволяет пользоваться кредитом без процентов до 112 днейПластиковые карты кредитная карта Промтрансбанк
Банковские кредитные карты с льготным периодом являются привлекательным финансовым инструментом для многих людей. Они предлагают ряд преимуществ и позволяют сэкономить деньги, если правильно использовать их возможности.
Одной из главных привлекательных особенностей кредитной карты с льготным периодом является возможность отсрочки платежа без начисления процентов. Все привыкли, что обычно льготный период составляет около 50 дней, но в Банке ПТБ кредитная карта позволяет пользоваться кредитным лимитом без процентов до 112 дней.
Это означает, что если клиент воспользуется кредитной картой и сделает покупку, то он сможет погасить долг только через 112 дней без начисления процентов. Это дает пользователю достаточно времени, чтобы оплатить счет за покупку без дополнительных финансовых затрат.
Кроме отсрочки платежа, банковская кредитная карта с льготным периодом также предлагает дополнительные выгоды. Клиент получает возврат средств с покупок – ежемесячный кешбэк за операции составляет до 10000 рублей. Все операции по карте можно контролировать с помощью ДБО, которое предоставляется бесплатно.
Оформить кредитную карту «112 дней без %» можно во всех отделениях Банка ПТБ. Плата за выпуск карты не взимается.
Справки по телефону +7(347)299-99-99.
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