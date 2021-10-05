Кредиторы должны дать возможность оспаривать информацию из кредитной истории в электронной форме

Кредиторы должны дать возможность оспаривать информацию из кредитной истории в электронной формекредитная история Банк России
Банк России рекомендует кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным кооперативам, операторам инвестиционных платформ и лизинговым компаниям с 1 января 2022 года предоставить возможность заемщикам подавать заявления об оспаривании информации, содержащейся в кредитной истории, в электронной форме.
Это можно обеспечить, например, с помощью мобильного приложения, личного кабинета или электронной почты.
Такое предложение регулятора связано с изменениями в законодательстве — с 1 января 2022 года граждане, которые хотят оспорить подобную информацию, смогут обращаться с заявлением непосредственно к источнику формирования кредитной истории (например, в банк или микрофинансовую организацию), и кредитор обязан такое заявление принять. Сейчас, согласно закону о кредитных историях, для оспаривания заемщики должны обращаться в бюро кредитных историй.
Исполнение рекомендаций расширит возможности потребителей финансовых услуг — они смогут подавать заявления об оспаривании кредитных историй, когда у них нет возможности лично посетить офис источника формирования кредитных историй или отделение почты для подачи заявления.
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