Купить, продать, накопить – главные причины валютного обмена

Купить, продать, накопить – главные причины валютного обменавалюта КБ «СТРОЙЛЕСБАНК»
Самыми распространенными денежными единицами являются Доллар и Евро. Обмен валют всегда пользуется большим спросом среди населения, и самой явной причиной является желание преумножить свои сбережения, поскольку доллар и евро растет из года в год. Размещая свободный капитал в иностранной валюте, появляется возможность заработать на колебаниях курса. Также иностранные деньги проще накопить, поскольку сложнее разменять или потратить.
Например, СТРОЙЛЕСБАНК предлагает курс с минимальной наценкой, поскольку устанавливает стоимость покупки/продажи, исходя из стоимости валюты на бирже. Иными словами, покупая Доллары США и ЕВРО в СТРОЙЛЕСБАНКе, Вы обеспечиваете себя валютой по реальной цене.
Кроме того, есть уникальная возможность заранее по телефону согласовать и зафиксировать сумму покупки и необходимый номинал валюты. Текущий курс всегда можно посмотреть на сайте банка. СТРОЙЛЕСБАНК работает с монетами иностранных государств.
В преддверии сезона отпусков также повышается спрос на покупку валюты. Сейчас самое время обеспечить себя иностранными деньгами, поскольку волатильность на протяжении последнего месяца была низкой. Кроме того, если Вы соберетесь в путешествие совершенно неожиданно, а курс взлетел, и у вас нет валюты, то покупка обойдется дороже в ущерб Вашим же накоплениям.
Еще в последнее время становится популярным совершать покупки в иностранных интернет-магазинах, потому что они предлагают те же товары только по более низкой цене и лучшего качества. Оплата в таких магазинах, как правило, возможна только в долларах. Своим клиентам мы предлагаем хранить иностранную валюту на валютном счете. В СТРОЙЛЕСБАНКе открытие счета бесплатное, снятие и зачисление производится без ограничений.
При приобретении валюты для осуществления перевода или для зачисления на счет, открытый в банке, клиенту устанавливается льготный курс.
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