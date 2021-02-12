Купить в кредит авто для бизнеса за 7% без страховок

Купить в кредит авто для бизнеса за 7% без страховокАвтокредит Промтрансбанк кредиты бизнесу
Как вы думаете, какие автомобили самые популярные у покупателей юрлиц? Проще говоря у тех, кто приобретает авто для корпоративных нужд. Сейчас вы очень удивитесь!
Всего в 2020 году корпоративными клиентами в России было куплено 217,6 тыс. новых легковых автомобилей, что составляет 14,9% от общего объема рынка. У каких же марок доля покупок юрлицами выше всего?
1. Самая высокая доля купленных юрлицами машин оказалась у отечественного бренда УАЗ – 51,3%
2. На втором месте находится немецкий Porsche с результатом 37,4%.
3. Фактически «наступает ему на пятки» английский Land Rover (37,3%).
4. и 5. В рейтинг также вошли еще две немецкие марки, более 30% продукции которых приобретается юридическими лицами – BMW и Mercedes-Benz.
Банк ПТБ приглашает предпринимателей республики на приобретение транспорта по привлекательной для бизнеса ставке в размере 7% годовых. Также по данной программе есть возможность рефинансировать кредиты других банков по ставке 7,0 %. Отделения ПТБ расположены практически в каждом городе республики, также имеется возможность оставить онлайн- заявку на участие в данной программе на сайте Банка ПТБ.
Условия кредитования:
- ставка по кредиту 7,0 % годовых,
- минимальная сумма кредита - 500 000 рублей,
- максимальный срок кредита на пополнение оборотных средств – 3 года,
- максимальный срок кредита на инвестиционные цели – 10 лет,
- возможно рефинансирование кредитов других банков по ставке 7,0 %.
Для оформления заявок на получение кредитов по данной программе или рефинансирования кредитов другого банка подайте on-line заявку и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону 8 (347) 2-999- 999
А также вы можете заказать звонок или заполнить заявку онлайн или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967-749-49-49.
Мы рады видеть вас в наших отделениях.
*данные АВТОСТАТ
Комментарии и отзывы отсутствуют
Материалы по теме
- Авто-кредит в Промсвязьбанке 1
- Кредит на автомобиль - подержанный автомобиль с пробегом или новый можно купить в кредит 5
- Омскпромстройбанк предлагает купить автомобиль в кредит
- Автокредит Сбербанка России физическим лицам - условия, проценты 251
- «Памятка заемщика» - это средство ЦБ РФ по повышению финансовой грамотности населения
- Кредит на покупку автомобиля. Кредиты в автосалонах. Автокредит с КАСКО 3
- Кредит Сбербанка для физических лиц 352
- Автокредитование в Москве. Программы автокредитов Банка Москвы. 4
- Автокредит с государственной поддержкой: 2017 год, условия льготного автокредитования, банки, виды автомобилей 2
- Правильно ли отказали в автокредите пенсионеру на основе внутреннего регламента Сбербанка РФ?