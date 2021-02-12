Купить в кредит авто для бизнеса за 7% без страховок



Как вы думаете, какие автомобили самые популярные у покупателей юрлиц? Проще говоря у тех, кто приобретает авто для корпоративных нужд. Сейчас вы очень удивитесь!

Всего в 2020 году корпоративными клиентами в России было куплено 217,6 тыс. новых легковых автомобилей, что составляет 14,9% от общего объема рынка. У каких же марок доля покупок юрлицами выше всего?

1. Самая высокая доля купленных юрлицами машин оказалась у отечественного бренда УАЗ – 51,3%

2. На втором месте находится немецкий Porsche с результатом 37,4%.

3. Фактически «наступает ему на пятки» английский Land Rover (37,3%).

4. и 5. В рейтинг также вошли еще две немецкие марки, более 30% продукции которых приобретается юридическими лицами – BMW и Mercedes-Benz.

Банк ПТБ приглашает предпринимателей республики на приобретение транспорта по привлекательной для бизнеса ставке в размере 7% годовых. Также по данной программе есть возможность рефинансировать кредиты других банков по ставке 7,0 %. Отделения ПТБ расположены практически в каждом городе республики, также имеется возможность оставить онлайн- заявку на участие в данной программе на сайте Банка ПТБ.

Условия кредитования:

  • ставка по кредиту 7,0 % годовых,
  • минимальная сумма кредита - 500 000 рублей,
  • максимальный срок кредита на пополнение оборотных средств – 3 года,
  • максимальный срок кредита на инвестиционные цели – 10 лет,
  • возможно рефинансирование кредитов других банков по ставке 7,0 %.


Для оформления заявок на получение кредитов по данной программе или рефинансирования кредитов другого банка подайте on-line заявку и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.

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*данные АВТОСТАТ




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