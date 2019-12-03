Lada Vesta AT за 440 рублей в день в Русфинанс Банке

Lada Vesta AT за 440 рублей в день в Русфинанс БанкеРусфинанс Банк автокредиты акция
Русфинанс Банк предлагает автокредит на новый автомобиль Lada Vesta с автоматической трансмиссией с ежедневным платежом в размере 440 рублей.
Предложение действует по тарифу «Промо ВАЗ». Заёмщикам доступны два варианта автокредита, отличающиеся размером первоначального взноса (ПВ), ставкой и сроком действия договора.
Первая программа предполагает внесение ПВ в размере 25% от стоимости автомобиля и заключается на срок 60 месяцев со ставкой 13,3% годовых; сумма кредита составит 575 925 рублей. Вторая – ПВ в размере 49%, договор на 36 месяцев со ставкой 13% годовых, сумма кредита 391 600 рублей. Обязательно оформление полиса КАСКО.
«Клиентам Русфинанс Банка достаточно оплачивать 440 рублей в день, чтобы стать владельцем одной из самых популярных в России моделей – Lada Vesta с автоматической трансмиссией. До конца 2019 года действуют два кредитных предложения, отличающиеся по размеру первоначального взноса и сроку кредитного договора. Уверен, что наши программы будут востребованы у автолюбителей, рассматривающих наиболее доступные предложения с АТ среди всех сегментов российского рынка», – прокомментировал начальник управления продаж департамента автокредитования Русфинанс Банка Павел Самойлов.
Подробности об автокредите можно уточнить у представителей Русфинанс Банка в официальных дилерских центрах Lada.
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