Летом кредиты в АКИБАНКЕ стали дешевле! От 10,4% годовых

Летом кредиты в АКИБАНКЕ стали дешевле! От 10,4% годовыхАКИБАНК потребительские кредиты условия кредитования
Давно не были в отпуске? Мечтаете насладиться тёплым солнцем, морем и яркими пляжами? Или Вам снятся заснеженные горы и экзотические пейзажи, уютные старинные улочки европейских городов и широкие проспекты мировых мегаполисов? Не откладывайте мечты. Вместе с кредитом от АКИБАНКа Вы сможете провести отпуск там, где всегда мечтали!
Бюджетники, работники энергетической сферы и зарплатные клиенты банка могут оформить кредит по ставке от 10,4% годовых. Сумма кредита без обеспечения – до 2 млн. рублей. Дополнительные преимущества кредитования:
- оформление только по паспорту,
- срок кредита – до 7 лет.
Общие условия кредитования для работников бюджетной и энергетической сфер, работников образовательных и медицинских учреждений и держателей «зарплатной» карты банка:
- Процентная ставка - от 10,4% до 17,4%;
- Срок кредита - от 1 до 7 лет;
- Максимальная сумма кредита - зависит от платёжеспособности клиента;
- Обеспечение - до 2 млн. руб. без обеспечения.
Для остальных клиентов кредит доступен по ставке от 11,4% годовых с предоставлением минимального пакета документов. Сумма кредита без обеспечения – до 1 млн. рублей.
Подать заявку на кредит в АКИБАНК просто:
- по телефону 8-800-100-2542,
- в терминалах самообслуживания,
- в отделениях банка,
- в Интернет-банке,
- онлайн на сайте банка.
Подробности по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный) и на сайте банка в разделе «Потребительские кредиты».
Источник: АКИБАНК, 03.06.2019г.
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