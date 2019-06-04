Летом кредиты в АКИБАНКЕ стали дешевле! От 10,4% годовых



Давно не были в отпуске? Мечтаете насладиться тёплым солнцем, морем и яркими пляжами? Или Вам снятся заснеженные горы и экзотические пейзажи, уютные старинные улочки европейских городов и широкие проспекты мировых мегаполисов? Не откладывайте мечты. Вместе с кредитом от АКИБАНКа Вы сможете провести отпуск там, где всегда мечтали!

Бюджетники, работники энергетической сферы и зарплатные клиенты банка могут оформить кредит по ставке от 10,4% годовых. Сумма кредита без обеспечения – до 2 млн. рублей. Дополнительные преимущества кредитования:
  • оформление только по паспорту,
  • срок кредита – до 7 лет.

Общие условия кредитования для работников бюджетной и энергетической сфер, работников образовательных и медицинских учреждений и держателей «зарплатной» карты банка:
  • Процентная ставка - от 10,4% до 17,4%;
  • Срок кредита - от 1 до 7 лет;
  • Максимальная сумма кредита - зависит от платёжеспособности клиента;
  • Обеспечение - до 2 млн. руб. без обеспечения.

Для остальных клиентов кредит доступен по ставке от 11,4% годовых с предоставлением минимального пакета документов. Сумма кредита без обеспечения – до 1 млн. рублей.

Подать заявку на кредит в АКИБАНК просто:
  • по телефону 8-800-100-2542,
  • в терминалах самообслуживания,
  • в отделениях банка,
  • в Интернет-банке,
  • онлайн на сайте банка.

Подробности по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный) и на сайте банка в разделе «Потребительские кредиты».

Источник: АКИБАНК, 03.06.2019г.




Материалы по теме