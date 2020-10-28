Льготная ипотека на новостройку продлена дальше - ПримСоцБанк

Льготная ипотека на новостройку продлена дальше - ПримСоцБанкПримсоцбанк льготная ипотека
Программа льготной ипотеки под 6,5% в период кризиса стала настоящим спасением для всех тех россиян, кто не мог себе позволить взять квартиру в ипотеку. По поручению президента Владимира Путина её запустили в мае 2020 года, однако срок действия был ограничен – праздник жизни должен был закончиться уже 31 октября.
Закономерно, что протяжении этого полугодия заинтересованные стороны – риелторов, потенциальные покупатели и банки время от времени задавались вопросом: а что потом? Продлят ли программу? Найдут более интересную альтернативу? А может быть рынок вернётся к старым высоким ставкам?
Напомним, по программе льготной ипотеки оформить кредит на сумму до 12 млн руб. могут жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, до 6 млн руб. — жители остальных регионов страны. Льготная ипотека позволяет оформить кредит на квартиру в новостройке на 20 лет с первоначальным взносом от 15%. Недополученную прибыль банкам субсидирует государство.
Не будем откладывать новость в долгий ящик: 22 октября премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что программа «Льготная ипотека» будет продлена до июля 2021 года.
- Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года. Изначально она была рассчитана до 1 ноября и хорошо себя зарекомендовала. Многие семьи воспользовались программой. Помогла она поддержать и строительную отрасль», — заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.
Это значит, что у вас еще есть возможность приобрести квартиру своей мечты в новостройке на максимально выгодных условиях. А так как программа продляется – выбор квартир увеличивается, ведь если какие-либо квартиры необходимой площадью и стоимостью уже были куплены в срок до 31 октября, то у некоторых застройщиков в это время продажи не были даже открыты. Деньги теряют свою стоимость, стоимость недвижимости растет. И в этой связи возникает вопрос: какой банк выбрать?
Выбор большой, однако, отметим, что только в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» ставка на продукт одна из самых выгодных: используя опцию «Назначь свою ставку» либо подтверждая свой доход выпиской из Пенсионного Фонда РФ базовую ставку можно снизить до 4,65%). Также, наряду с этим несомненным преимуществом банк предоставляет услуги по облегчению кредитной нагрузки: такие как уменьшение платежа путем увеличения срока кредита и многое другое.
Одним из самых действенных – был и остаётся рефинанс. С его помощью можно закрыть действующий ипотечный кредит в другом банке, снизить размер процентной ставки, сократить переплату, изменить срок кредитования и состав заемщиков, а также получить дополнительные денежные средства, например, на ремонт. Минимальная ставка на рефинанс в Примсоцбанке сейчас составляет 6,69%, а максимальная 8,6% годовых. «Перекредитоваться» здесь можно на сумму от 300 000 до 50 000 000 рублей. Размер кредита может составить до 90% от стоимости объекта. По-прежнему актуальным продуктом остаётся «Семейная ипотека»: ставка на неё сейчас очень привлекательная - от 4,9%.
Стоит отметить, что Примсоцбанк предлагает не только оптимальные решения в части ипотечного кредитования, но и может взять на себя любые сложности с документами клиентов. От наделения собственностью несовершеннолетних до помощи в оформлении ипотеки на средства маткапитала – и это одна из главных «фишек» банка, которая сейчас, к слову, пользуется большой популярностью у семей с детьми. Суть в том, что согласно договору между ПАО СКБ Приморья «Примосоцбанк» и отделением Пенсионного Фонда РФ в Челябинске теперь клиентам банка достаточно просто оставить заявление на распоряжение средствами прямо в банке, а его сотрудники сами сделают запрос в ведомство, и когда получат уведомление о праве на распоряжение средствами и их размере, смогут принять положительное решение.
Какой выбрать банк? Надеемся, что на этот вопрос мы вам ответили.
Подробную информацию об ипотечных продуктах Примсоцбанка можно узнать в офисах или на сайте Банка, а также по телефону 8 (351) 2-110-110.
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