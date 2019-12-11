Лимит операций по карте - Укрепляем безопасность!



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Лимит операций по карте — дополнительный способ защиты денежных средств от мошенничества, от ошибочных операций и даже от случайных незапланированных трат.

Пользоваться сервисом можно как в web-версии интернет-банка, так и в мобильном приложении ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА».

Управлять лимитами очень просто: не нужно специально разбираться, все действия в интерфейсе интуитивно понятны. Пользователь сам выбирает и устанавливает ограничения по операциям буквально в два клика.

Лимиты можно устанавливать:

— на получение наличных в банкомате (просто в пределах лимитов, установленных Тарифами Банка, определяете максимально допустимую сумму за сутки и/или за календарный месяц);

— на переводы на карты других банков (также достаточно определить суммы допустимых перечислений);

— на операции в интернете (здесь также можно ограничить суточную и месячную суммы);

Пользователям также остается доступной возможность установить полный запрет на тот или иной вид операций по карте.

А в случае, если понадобилось превысить или изменить лимит, либо снять запрет на операцию, пользователь может самостоятельно это сделать в интернет-банке и мобильном приложении — за считанные секунды.




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