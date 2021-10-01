"Мир на ладошке": держатели кредиток от Примсоцбанка получат кэшбэк в октябре

"Мир на ладошке": держатели кредиток от Примсоцбанка получат кэшбэк в октябреПластиковые карты акция кредитные карты Примсоцбанк Кэшбэк
Золотая осень – время встреч, уютных ужинов и семейных выходных! Примсоцбанк позаботился о том, чтобы Вы отдыхали не только с комфортом, но и с выгодой: с 1 по 15 октября держатели всех именных кредитных карт, совершая покупки, получают кэшбэк в 5%.
На Вашу кредитную карту вернутся деньги за покупки в следующих категориях:
- Рестораны, закусочные, кафе;
- Гостиницы;
- Покупка ЖД и авиабилетов;
- Базы/места отдыха.
Акция действует во всех подразделениях банка. Кэшбэк придёт до 31 октября 2021 года, его максимальная сумма составит 1000 рублей.
Узнать подробности о кредитных картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.
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