Монету, посвященную Федору Достоевскому выпустил Банк России

Монету, посвященную Федору Достоевскому выпустил Банк РоссииДеньги Банк России памятные монеты серебряные монеты
В 2021 году отмечается 200-летний юбилей великого русского писателя и классика мировой литературы Федора Достоевского. К этому событию Банк России 10 сентября 2021 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля.
Монета «Писатель Ф.М. Достоевский, к 200-летию со дня рождения (11.11.1821)» выходит в серии «Выдающиеся личности России» (каталожный № 5110-0168).
Серебряная монета номиналом 2 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 33,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
№ 5110-0168
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «2 РУБЛЯ», дата: «2021 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения портрета Ф.М. Достоевского, свечи и книги на фоне выполненных в технике лазерного матирования вида Санкт-Петербурга и рукописного текста; внизу — факсимиле подписи писателя и годы жизни в две строки: «1821» и «1881».
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
По информации Пресс-службы Банка России.
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