Монету, посвященную Николаю Некрасову выпустил Банк России

Монету, посвященную Николаю Некрасову выпустил Банк РоссииДеньги Банк России памятные монеты серебряные монеты
Банк России 5 октября 2021 года выпускает в обращение памятную серебряную монету «Поэт Н.А. Некрасов, к 200-летию со дня рождения (10.12.1821)».
Монета выходит в серии «Выдающиеся личности России» (каталожный № 5110-0169).
Серебряная монета номиналом 2 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 33,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
№5110-0169
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «2 РУБЛЯ», дата: «2021 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Н.А. Некрасова на скамейке и сидящей рядом собаки на фоне пейзажа, выполненного в технике лазерного матирования; справа вверху по окружности имеется надпись: «Н.А. НЕКРАСОВ», справа в две строки — годы жизни поэта: «1821» и «1878».
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
По информации Пресс-службы Банка России.
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