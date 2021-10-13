Монету в честь юбилея Вахтанговского театра выпустил Банк России

Монету в честь юбилея Вахтанговского театра выпустил Банк РоссииДеньги Банк России памятные монеты серебряные монеты
Банк России 12 октября 2021 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «100-летие Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова» (каталожный № 5111-0450).
На монете изображен логотип театра, созданный к этому юбилею. За основу портрета Евгения Вахтангова, который размещен в цифре 100, взята известная фотография, выполненная в 1918 году. Первоначально логотип в виде портрета Вахтангова предназначался для Новой сцены театра, открывшейся в 2015 году.
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
№5111-0450
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2021 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты изображен частично выполненный в рельефе логотип празднования 100-летия театра.
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
По информации Пресс-службы Банка России.
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