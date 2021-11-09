Монеты посвященные Карачаево-Черкесской Республике выпустил Банк России

Монеты посвященные Карачаево-Черкесской Республике выпустил Банк РоссииДеньги Банк России памятные монеты серебряные монеты
Банк России 9 ноября 2021 года выпускает в обращение памятные монеты:
— серебряную номиналом 3 рубля «100-летие образования Карачаево-Черкесской Республики»;
— из недрагоценного металла номиналом 10 рублей «Карачаево-Черкесская Республика» серии «Российская Федерация».
Описание монеты из драгоценного металла:
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
каталожный № 5111-0452
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2022 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты (каталожный № 5111-0452) расположено рельефное изображение стелы «Дружба народов Карачаево-Черкесии» на фоне стилизованного изображения вершин Эльбруса; справа — герб Карачаево-Черкесской Республики; имеются надписи, вверху по окружности: «КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА», слева: «100 ЛЕТ».
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.
Описание монеты из недрагоценного металла:
Монета имеет форму круга диаметром 27,0 мм. Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца.
На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант.
каталожный № 5714-0074
Боковая поверхность монеты рифленая с нанесенными надписями «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющимися дважды и разделенными звездочками.
На лицевой стороне монеты на кольце по окружности расположены надписи: в верхней части — «БАНК РОССИИ», в нижней части — «2022». Слева и справа на внешнем кольце расположены изображения ветвей лавра и дуба соответственно, элементы изображения которых переходят на диск. В центре диска расположены число «10» и надпись «РУБЛЕЙ» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «РУБ», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части диска расположен товарный знак Московского монетного двора.
На оборотной стороне монеты (каталожный № 5714-0074) расположено рельефное изображение герба Карачаево-Черкесской Республики; на кольце по окружности имеются надписи, разделенные точками: в верхней части — «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», в нижней части — «КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА».
Тираж монеты — 1,0 млн штук.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
Информация предоставлена Пресс-службой Банка России.
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