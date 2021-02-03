Можно ли сделать выгодное рефинансирование автокредита другого банка для физических лиц?Автокредит Промтрансбанк рефинансирование кредитов
Впервые в истории российского рынка самым популярным легковым автомобилем с пробегом стала иностранная модель. Так, по данным агентства «Автостат», в 2020 году этот титул завоевал Ford Focus. Как отмечают эксперты, за указанный период обладателями подержанных «фокусов» стали 130,7 тыс. россиян.
Вторая по популярности модель – LADA 2114 – закончила минувший год с результатом 124,5 тыс. перепроданных автомобилей.
Следом идут две корейские модели – Hyundai Solaris (117,9 тыс. шт.) и KIA Rio (117 тыс. шт.).
Замыкает ТОП-5 вторичного рынка Toyota Corolla (105,4 тыс. шт.).
А знаете ли вы, что выгодное рефинансирование автокредита любого банка в ПТБ дает вам возможность погасить кредит другого банка легко и просто, уменьшив переплату по кредиту, не оплачивая КАСКО! Никаких дополнительных расходов и комиссий!
Остальные условия рефинансирования автокредитов других банков для физических лиц:
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*данные РОССТАТ
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