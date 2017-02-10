Можно ли сменить ПИН-код карты самостоятельно? Да, говорят в АКИБАНКе

Можно ли сменить ПИН-код карты самостоятельно? Да, говорят в АКИБАНКеАКИБАНК ПИН-код
АКИБАНК предлагает владельцам карт платную услугу по изменению ПИН-кода карты.
ПИН-код– это ключ доступа к средствам на банковской карте клиента. Случается, что владелец карты по какой-то причине все же сообщил заветные цифры другому человеку, а теперь жалеет об этом. Или выданный банком ПИН-код, оказался настолько сложным, что клиент никак не может его запомнить. Что делать в таких случаях? Сменить ПИН-код в любом терминале самообслуживания АКИБАНКа.
Услуга по изменению ПИН-кода платная, но стоит только 20 рублей. Изменение ПИН-кода карты займёт меньше минуты.
Порядок проведения данной операции таков:
- во вкладке «Операции по карте» выбрать кнопку «Смена ПИН - кода»,
- вставить карту в терминал самообслуживания,
- ввести действующий ПИН-код ,
- ввести новый ПИН-код.
Чтобы убедиться, что ПИН-код действительно изменён на новый, необходимо провести ещё одну простейшую операцию по карте с вводом нового ПИН-код . Например, сделать запрос баланса карты или запрос остатка по счёту карты.
Во избежание мошеннических операций с платёжными картами, при создании нового ПИН-кода, АКИБАНК рекомендует клиентам не использовать простые цифровые комбинации (1111, 5555, 1234, 4321 и т.п.), набор идущих подряд цифр (1234, 5678, 3456, 6789), а также дату вашего рождения в любой вариации. (число и месяц; месяц и две последние цифры года; год)
Подробности о том, как сменить ПИН-код, можно уточнить по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный).
Источник: АКИБАНК, 09.02.2017