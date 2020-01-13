Новая кредитная карта Райффайзенбанка Mastercard «110 дней без процентов»Райффайзенбанк кредитная карта
До конца марта 2020 года кредитную карту Райффайзенбанка Mastercard «110 дней без процентов» можно получить с бесплатным обслуживанием на весь срок действия. Акция стартовала 1 января и продлится до 31 марта 2020 года.
Также Райффайзенбанк продлил до 31 марта 2020 года акцию «Наличные без комиссии», которая дает возможность клиентам бесплатно снимать наличные и делать переводы с кредитной карты.
- Кредитный лимит - до 600 тыс. ₽
- За снятие наличных комиссия 0%
- Стоимость обслуживания 0 ₽ на весь срок действия карты
«Новогодние праздники связаны с повышенными расходами, и нередко в январе можно столкнуться с кассовым разрывом. Кредитная карта с льготным периодом — оптимальный инструмент, который не требует дополнительных расходов или снятия со счетов сбережений», — отметил Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка.
Подробнее с условиями карты «110 дней» можно ознакомиться на сайте банка.
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