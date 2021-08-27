Новая монета «Георгий Победоносец» номиналом 3 рубля каталожный № 5111-0178

Новая монета «Георгий Победоносец» номиналом 3 рубля каталожный № 5111-0178Деньги Банк России памятные монеты серебряные монеты
Банк России 30 августа 2021 года выпускает в обращение инвестиционную серебряную монету «Георгий Победоносец» номиналом 3 рубля (каталожный № 5111-0178).
Инвестиционная серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 39,0.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
Георгий Победоносец
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2021 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «анциркулейтед».
Тираж монеты — до 500,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
Информация предоставлена Пресс-службой Банка России.
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