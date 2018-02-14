Новые программы кредитования от Банка «КУБ» (АО). Рефинансируйте кредиты с выгодой!



Кредит – хорошая возможность не откладывать воплощение мечты или просто покупку необходимой вещи на потом. Но когда у Вас несколько кредитов в разных банках, выплачивать их порой проблематично в финансовом плане и затратно по времени, если платежи совершаются в разные даты. Выгодное и финансово грамотное решение – объединить все кредиты в один!

Кредит Урал Банк предлагает программы рефинансирования, которые позволяют не только облегчить нагрузку на бюджет, но и получить дополнительную сумму на необходимые расходы:
  • Программа «КУБ-Выгода» - предназначена для рефинансирования потребительских кредитов;
  • Программа «КУБ-Выгода +» - предназначена для рефинансирования ипотечного или одновременно ипотечного и потребительского кредита.

Основные условия по программам рефинансирования кредитов:
Условия кредита/ виды кредитовКредит «КУБ-Выгода»Кредит «КУБ-Выгода+»
Минимальная сумма кредита50,0 тыс.рублей300,0 тыс. руб.
Максимальная сумма кредита2 000,0 тыс. рублейдо 85% от действительной
рыночной стоимости объекта
недвижимости, но не более
7 000,0 тыс. рублей
Срок кредитаот 12 месяцев до 5 лет*от 1 месяца до 30 лет
Процентная ставка (годовых)от 13,8% до 16,3%от 9,4% до 13,35%
* Максимальный срок кредитования для пенсионеров – 5 лет, но не более срока, на который назначена пенсия и до наступления Клиенту 75 лет.
Банка «КУБ» (АО) готов помочь заёмщикам найти оптимальное решение финансовых вопросов! А получить подробную консультацию по вопросам рефинансирования кредита можно в любом отделении Банка или в круглосуточном Контакт-центре по телефону - (3519) 248 933.


Источник: Банка «КУБ» ( Кредит Урал Банк), 13.02.2018