Новые программы кредитования от Банка «КУБ» (АО). Рефинансируйте кредиты с выгодой!Кредит Урал Банк (КУБ) рефинансирование кредитов
Кредит – хорошая возможность не откладывать воплощение мечты или просто покупку необходимой вещи на потом. Но когда у Вас несколько кредитов в разных банках, выплачивать их порой проблематично в финансовом плане и затратно по времени, если платежи совершаются в разные даты. Выгодное и финансово грамотное решение – объединить все кредиты в один!
Кредит Урал Банк предлагает программы рефинансирования, которые позволяют не только облегчить нагрузку на бюджет, но и получить дополнительную сумму на необходимые расходы:
- Программа «КУБ-Выгода» - предназначена для рефинансирования потребительских кредитов;
- Программа «КУБ-Выгода +» - предназначена для рефинансирования ипотечного или одновременно ипотечного и потребительского кредита.
Основные условия по программам рефинансирования кредитов:
|Условия кредита/ виды кредитов
|Кредит «КУБ-Выгода»
|Кредит «КУБ-Выгода+»
|Минимальная сумма кредита
|50,0 тыс.рублей
|300,0 тыс. руб.
|Максимальная сумма кредита
|2 000,0 тыс. рублей
|до 85% от действительной
рыночной стоимости объекта
недвижимости, но не более
7 000,0 тыс. рублей
|Срок кредита
|от 12 месяцев до 5 лет*
|от 1 месяца до 30 лет
|Процентная ставка (годовых)
|от 13,8% до 16,3%
|от 9,4% до 13,35%
* Максимальный срок кредитования для пенсионеров – 5 лет, но не более срока, на который назначена пенсия и до наступления Клиенту 75 лет.Банка «КУБ» (АО) готов помочь заёмщикам найти оптимальное решение финансовых вопросов! А получить подробную консультацию по вопросам рефинансирования кредита можно в любом отделении Банка или в круглосуточном Контакт-центре по телефону - (3519) 248 933.
Источник: Банка «КУБ» ( Кредит Урал Банк), 13.02.2018