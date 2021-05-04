Онлайн-резервирование расчетного счета предлагает Челиндбанк

Онлайн-резервирование расчетного счета предлагает ЧелиндбанкЧЕЛИНДБАНК расчетный счет РКО расчетно-кассовое обслуживание
Получите реквизиты счета в течение нескольких минут и используйте их в работе с контрагентами.
Челиндбанк предлагает бизнесу сервис онлайн-резервирования расчетного счета в рублях. Данная услуга позволяет предпринимателям в течение нескольких минут получить номер своего будущего расчетного счета и банковские реквизиты для перевода денежных средств без посещения офиса банка.
Чтобы зарезервировать расчетный счет, необходимо перейти по ссылке, ввести номер телефона и заполнить онлайн-заявку. Сразу после оформления заявки система сформирует реквизиты счета, которые можно указывать в договоре с контрагентами и использовать в работе, не останавливая бизнес-процессы.
Завершить оформление расчетного счета по зарезервированному номеру предприниматель сможет в течение 30 дней, встретившись с представителем банка и предоставив необходимый пакет документов.
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