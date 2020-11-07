Отдыхать в Сочи с картой «Мир» Банка «Кубань Кредит» выгодно!Пластиковые карты карта "МИР" Банк "Кубань Кредит" Кэшбэк
Держатели карт «Мир» Банка «Кубань Кредит» получат кэшбэк 8% за отдых в городе-курорте Сочи.
В акции участвуют сети отелей «Русские сезоны» и «Бархатные сезоны».
«Бархатные сезоны» — это город-отель из 65 корпусов с первоклассными номерами и отличным сервисом на берегу Чёрного моря.
«Русские сезоны» — это уютные бутик-отели в Розе Хутор. Стильный дизайн, высокий уровень сервиса и персональный подход к каждому гостю сделают отдых каждого комфортным.
Для получения кэшбэка необходимо зарегистрировать свою карту «Мир» на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, Мир!» в разделе «Мой кэшбэк», забронировать номер и оплатить его картой на стойке ресепшен отеля. Кэшбэк зачисляется при бронировании на сумму от 20 000 рублей.
Действующим предложением в «Бархатных сезонах» можно воспользоваться до 28 февраля 2021 года, в отеле «Русские сезоны» — до 30 сентября 2021 года.
Карту «Мир» можно оформить в ближайшем офисе Банка «Кубань Кредит», предварительно оставив заявку на официальном сайте банка.
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