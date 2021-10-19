Открой дебетовую карту «Пенсионная» и участвуй в розыгрыше серебряных монет «Георгий Победоносец»Пластиковые карты пенсионерам Промтрансбанк пенсионная карта
Напоминаем, что до конца акции по розыгрышу серебряных монет «Георгий Победоносец» среди клиентов, открывших дебетовую карту «Пенсионная» МИР, остается 2 недели!
ПЛЮСЫ НАШЕЙ КАРТЫ:
- Возможность зачисления пенсии и иных социальных выплат на карту;
- Начисление процентов на остаток средств по карточному счету на любую сумму - 6% годовых;
- Бесплатное ежемесячное обслуживание операций по карте;
- Бесплатное снятие наличных в любых банкоматах ПТБ и сторонних банков;
- Бесплатные переводы по номеру телефона по системе быстрых платежей;
- Бесплатное пополнение с карты любого банка;
- Бесплатное оповещение об операциях;
- Бесплатный мобильный банкинг;
- Кэшбэк 0,5% от суммы на все;
- Оплата товаров и услуг онлайн и офлайн.
Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону 8 (347) 2- 999-999. Также вы можете заказать звонок или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967-749-49-49.
Мы рады видеть вас в наших отделениях.
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