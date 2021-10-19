Открой дебетовую карту «Пенсионная» и участвуй в розыгрыше серебряных монет «Георгий Победоносец»



Напоминаем, что до конца акции по розыгрышу серебряных монет «Георгий Победоносец» среди клиентов, открывших дебетовую карту «Пенсионная» МИР, остается 2 недели!

ПЛЮСЫ НАШЕЙ КАРТЫ:

  • Возможность зачисления пенсии и иных социальных выплат на карту;
  • Начисление процентов на остаток средств по карточному счету на любую сумму - 6% годовых;
  • Бесплатное ежемесячное обслуживание операций по карте;
  • Бесплатное снятие наличных в любых банкоматах ПТБ и сторонних банков;
  • Бесплатные переводы по номеру телефона по системе быстрых платежей;
  • Бесплатное пополнение с карты любого банка;
  • Бесплатное оповещение об операциях;
  • Бесплатный мобильный банкинг;
  • Кэшбэк 0,5% от суммы на все;
  • Оплата товаров и услуг онлайн и офлайн.


Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону 8 (347) 2- 999-999. Также вы можете заказать звонок или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967-749-49-49.

Мы рады видеть вас в наших отделениях.




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