Откройте в Энерготрансбанке корпоративную карту для вашего бизнеса бесплатно

Откройте в Энерготрансбанке корпоративную карту для вашего бизнеса бесплатноПластиковые карты MasterCard VISA Энерготрансбанк корпоративная карта
С 5 ноября до 5 декабря 2020 года юридические лица могут бесплатно
оформить универсальную корпоративную карту, если на момент обращения
у них не оформлено ни одной такой карты.
Срок действия карты — 2 года, обслуживание — без комиссии.
Возможности корпоративной карты Visa или Mastercard от Энерготрансбанка:
- объединяет функционал внесения и снятия наличных денежных средств и безналичной оплаты;
- даёт возможность контролировать операции сотрудников и экономить на инкассации выручки;
- пополняется онлайн в системе Интернет-банк для бизнеса;
- гарантирует безопасность покупок в интернете благодаря технологии 3D Secure;
- поддерживает бесконтактные технологии Applе Pay, Samsung Pay и Google Pay.
- дает доступ к скидкам от Visa или Mastercard в категории «Business».
Обращайтесь в любой удобный вам офис Энерготрансбанка до 5 декабря 2020 года
и получайте корпоративную карту на акционных условиях.
Срок изготовления карты — 3 рабочих дня.
Доставка карты в города Калининградской области, Санкт-Петербург и Москву
может занять дополнительное время.
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