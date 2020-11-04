Откройте в Энерготрансбанке корпоративную карту для вашего бизнеса бесплатно



С 5 ноября до 5 декабря 2020 года юридические лица могут бесплатно
оформить универсальную корпоративную карту, если на момент обращения
у них не оформлено ни одной такой карты.

Срок действия карты — 2 года, обслуживание — без комиссии.

Возможности корпоративной карты Visa или Mastercard от Энерготрансбанка:

  • объединяет функционал внесения и снятия наличных денежных средств и безналичной оплаты;
  • даёт возможность контролировать операции сотрудников и экономить на инкассации выручки;
  • пополняется онлайн в системе Интернет-банк для бизнеса;
  • гарантирует безопасность покупок в интернете благодаря технологии 3D Secure;
  • поддерживает бесконтактные технологии Applе Pay, Samsung Pay и Google Pay.
  • дает доступ к скидкам от Visa или Mastercard в категории «Business».


Обращайтесь в любой удобный вам офис Энерготрансбанка до 5 декабря 2020 года
и получайте корпоративную карту на акционных условиях.

Срок изготовления карты — 3 рабочих дня.

Доставка карты в города Калининградской области, Санкт-Петербург и Москву
может занять дополнительное время.




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