Открытие банковского счета несовершеннолетним ребенком: позиция регуляторов



Банкам следует учитывать, что ребенок в возрасте от 14 до 18 лет может открывать счета только при наличии письменного согласия своих родителей, усыновителей или попечителя.

Законные представители ребенка имеют право получать сведения как о его счетах, так и о вкладах, а также совершаемых по ним операциях. Об этом говорится в информационном письме Банка России. Оно подготовлено с учетом позиции Министерства просвещения в ответ на получаемые Банком России обращения.

По общему правилу несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей, но вправе открывать вклад самостоятельно. Заключение договора банковского счета Гражданский кодекс не называет в числе сделок, которые несовершеннолетние могут совершать без согласия родителей, усыновителей и попечителя.

Информация предоставлена пресс-службой Банка России.



Комментарии и отзывы отсутствуют Комментировать!




Материалы по теме