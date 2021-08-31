Открытие банковского счета несовершеннолетним ребенком: позиция регуляторов

Открытие банковского счета несовершеннолетним ребенком: позиция регуляторовБанки Центральный банк РФ банковские счета
Банкам следует учитывать, что ребенок в возрасте от 14 до 18 лет может открывать счета только при наличии письменного согласия своих родителей, усыновителей или попечителя.
Законные представители ребенка имеют право получать сведения как о его счетах, так и о вкладах, а также совершаемых по ним операциях. Об этом говорится в информационном письме Банка России. Оно подготовлено с учетом позиции Министерства просвещения в ответ на получаемые Банком России обращения.
По общему правилу несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей, но вправе открывать вклад самостоятельно. Заключение договора банковского счета Гражданский кодекс не называет в числе сделок, которые несовершеннолетние могут совершать без согласия родителей, усыновителей и попечителя.
Информация предоставлена пресс-службой Банка России.
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