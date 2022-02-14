Отозвана лицензия у АО Банк «ККБ»



Банк России приказом от 11.02.2022 № ОД-283 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Консервативный коммерческий банк» АО Банк «ККБ» (рег. № 1087, г. Астрахань, далее — Банк «ККБ»). По величине активов кредитная организация занимала 164 место в банковской системе Российской Федерации1.

Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что Банк «ККБ»:

нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных операций;
допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк «ККБ» фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Банком «ККБ» не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка.

Приказом Банка России от 11.02.2022 № ОД-284 в Банк «ККБ» назначена временная администрация, функции которой возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего3 либо ликвидатора4. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация для вкладчиков: Банк «ККБ» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам5 в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Выплата вкладов производится Агентством. Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200-08-05), а также на сайте Агентства в сети Интернет

По информации Пресс-службы Банка России.



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