Отозвана лицензия у АО Банк «ККБ»Банки Банк России отзыв лицензии Консервативный коммерческий банк
Банк России приказом от 11.02.2022 № ОД-283 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Консервативный коммерческий банк» АО Банк «ККБ» (рег. № 1087, г. Астрахань, далее — Банк «ККБ»). По величине активов кредитная организация занимала 164 место в банковской системе Российской Федерации1.
Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что Банк «ККБ»:
нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных операций;
допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банк «ККБ» фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Банком «ККБ» не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка.
Приказом Банка России от 11.02.2022 № ОД-284 в Банк «ККБ» назначена временная администрация, функции которой возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего3 либо ликвидатора4. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Информация для вкладчиков: Банк «ККБ» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам5 в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
Выплата вкладов производится Агентством. Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200-08-05), а также на сайте Агентства в сети Интернет
По информации Пресс-службы Банка России.
Комментарии и отзывы отсутствуют
Материалы по теме
- Авто-кредит в Промсвязьбанке 1
- Банковские вклады (депозиты). Оформление. Как избежать ошибок при оформлении вкладов. 9
- Банковские вклады (депозиты). Отдельные моменты управления депозитами (инвестициями) 1
- О рейтинге банков. Рейтинг Сбербанка у населения
- Банковская карта «Мир» - о развитии инфраструктуры для их обслуживания
- Кредит на покупку автомобиля. Кредиты в автосалонах. Автокредит с КАСКО 3
- ФЗ №395-1 «О банках и банковской деятельности» Глава II Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций
- Депозиты юридических лиц. Моменты оформления 4
- Потребительский кредит Промсвязьбанка 7
- О вкладах (депозитах) Промсвязьбанка 2