Отозвана лицензия у НКО «Единая Расчетная Палата»Банки Банк России отзыв лицензии
Банк России приказом от 11.02.2022 № ОД-285 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Небанковской кредитной организации «Единая Расчетная Палата» (Общество с ограниченной ответственностью) НКО «ЕРП» (ООО) (рег. № 384-К, Московская область, г. Сергиев Посад, далее — НКО «ЕРП»). По величине активов кредитная организация занимала 337 место в банковской системе Российской Федерации1. НКО «ЕРП» не является участником системы страхования вкладов.
Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что НКО «ЕРП»:
Деятельность НКО «ЕРП» была в значительной степени ориентирована на оказание услуг в области электронной коммерции. Кредитной организацией проводились непрозрачные операции, в том числе по переводу денежных средств за рубеж.
В НКО «ЕРП» назначена временная администрация Банка России3, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего4 либо ликвидатора5. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
1 Согласно данным отчетности на 01.01.2022.
2 Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
3 В соответствии с приказом Банка России от 11.02.2022 № ОД-286.
4 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
5 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
По информации Пресс-службы Банка России.
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