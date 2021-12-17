Отозвана лицензия у НКО «Премиум» (ООО)Банки Банк России отзыв лицензии
Банк России приказом от 17.12.2021 № ОД-2473 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Небанковской кредитной организации «Премиум» (Общество с ограниченной ответственностью) НКО «Премиум» (ООО) (рег. № 3514-К, г. Москва, далее — НКО «Премиум»). По величине активов кредитная организация занимала 359 место в банковской системе Российской Федерации1. НКО «Премиум» (ООО) не является участником системы страхования вкладов.
Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что НКО «Премиум»:
- нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры;
- допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
НКО «Премиум» проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
В НКО «Премиум» назначена временная администрация Банка России3, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего4 либо ликвидатора5. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
1 Согласно данным отчетности на 01.12.2021.
2 Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2 Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
3 В соответствии с приказом Банка России от 17.12.2021 № ОД-2474.
4 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
5 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
Информация предоставлена Пресс-службой Банка России.
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