Памятную монету посвященную Кузбассу выпустил Банк России

Памятную монету посвященную Кузбассу выпустил Банк РоссииДеньги Банк России памятные монеты серебряные монеты
Банк России 10 июня 2021 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «300-летие образования Кузбасса» (каталожный № 5111-0444).
Серебряная монета (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
3 рубля «300-летие образования Кузбасса»
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2021 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположены: рельефные изображения контура Кемеровской области — Кузбасса, логотипа празднования 300-летия Кузбасса, монумента «Золотая Шория», горнолыжного курорта «Шерегеш», Барнаульских ворот Кузнецкой крепости; изображения, олицетворяющие промышленную мощь региона, выполненные в рельефе и технике лазерного матирования.
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
Информация предоставлена Пресс-службой Банка России.
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