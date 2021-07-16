Памятные 10 рублей посвященные работнику нефтегазовой отрасли выпустил Банк России

Памятные 10 рублей посвященные работнику нефтегазовой отрасли выпустил Банк РоссииДеньги Банк России памятные монеты
Банк России 14 июля 2021 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 10 рублей «Работник нефтегазовой отрасли» серии «Человек труда».
Монета номиналом 10 рублей имеет форму круга диаметром 22,0 мм.
На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант.
Боковая поверхность монеты — прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов.
10 рублей «Работник нефтегазовой отрасли»
На лицевой стороне монеты по окружности расположены надписи: в верхней части — «БАНК РОССИИ», в нижней части — «2021». Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В центре расположены число «10» и надпись «РУБЛЕЙ» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «РУБ», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора.
На оборотной стороне монеты (каталожный № 5714-0073) изображен работник нефтегазовой отрасли у нефтяной скважины на фоне стилизованного изображения нефтяного насоса; справа вверху по окружности имеется надпись: «ЧЕЛОВЕК ТРУДА».
Тираж монеты — 1,0 млн штук.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
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