Памятные монеты «Чемпионат Европы по футболу 2020 года (UEFA EURO 2020)» 3 и 50 рублей

Памятные монеты «Чемпионат Европы по футболу 2020 года (UEFA EURO 2020)» 3 и 50 рублейДеньги Банк России памятные монеты золотые монеты серебряные монеты
Банк России 12 мая 2021 года выпускает в обращение памятные монеты «Чемпионат Европы по футболу 2020 года (UEFA EURO 2020)»:
— серебряную номиналом 3 рубля,
— золотую номиналом 50 рублей.
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. Золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 22,6 мм.
С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет: «3 РУБЛЯ», «50 РУБЛЕЙ», дата: «2021 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава (проба), товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
3 Рубля UEFA EURO 2020
На оборотной стороне серебряной монеты (каталожный № 5111-0442) расположены выполненное в цвете изображение официального логотипа чемпионата и рельефное изображение стадиона в Санкт-Петербурге, принимающего матчи чемпионата, на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений символов Санкт-Петербурга.
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 8,0 тыс. штук.
50 Рублей UEFA EURO 2020
На оборотной стороне золотой монеты (каталожный № 5216-0124) расположено рельефное изображение официального логотипа чемпионата на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений символов Санкт-Петербурга.
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 2,4 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
Информация предоставлена Пресс-службой Банка России.
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