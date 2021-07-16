Памятные монеты посвященные Калуге и Республике Коми выпустил Банк России



Банк России 14 июля 2021 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты:

— номиналом 3 рубля «100-летие образования Республики Коми»;

— номиналом 3 рубля «650-летие основания г. Калуги» серии «Города».

Серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет: «3 РУБЛЯ», дата: «2021 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
3 рубля «100-летие образования Республики Коми» (41589 bytes)
3 рубля «100-летие образования Республики Коми»

На оборотной стороне:

— монеты «100-летие образования Республики Коми» (каталожный № 5111-0446) слева расположено рельефное изображение персонажа прозаического эпоса — богатыря Перы, стоящего рядом с молодой сосной, справа — рельефные изображения здания Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина и монумента трудовой славы Коми АССР и выполненное в технике лазерного матирования изображение столбов выветривания Маньпупунер; вверху — герб Республики Коми; имеются надписи, справа в две строки: «100 ЛЕТ», внизу по окружности в обрамлении элементов национального орнамента: «РЕСПУБЛИКА КОМИ».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук;
3 рубля «650-летие основания г. Калуги» (40013 bytes)
3 рубля «650-летие основания г. Калуги»

— монеты «650-летие основания г. Калуги» (каталожный № 5111-0447) расположено рельефное изображение здания Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений панорамы города Калуги и звездного неба; имеются надписи, вверху по окружности: «КАЛУГА», внизу: «650 ЛЕТ».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Информация предоставлена Пресс-службой Банка России.



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