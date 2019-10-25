Плати за автокредит с 3-го месяца в Русфинанс Банке

Плати за автокредит с 3-го месяца в Русфинанс БанкеРусфинанс Банк автокредиты
Русфинанс Банк предложил клиентам бесплатный кредитный сервис «Удачное начало». Новинка позволяет совершить первый платеж по кредиту на третий месяц после подписания кредитного договора, при этом суммарный срок его действия не увеличивается.
Новый сервис доступен для всех автокредитных программ банка. Опция не влияет на кредитную ставку и активируется по желанию заёмщика при оформлении кредитного договора. Дополнительные документы при оформлении не требуются.
«Первый месяц после покупки автомобиля чаще всего сопровождается для автолюбителей существенными тратами: ОСАГО, КАСКО, покупка дополнительного оборудования, зимних шин и прочими расходами. Мы же хотим помочь клиентам снизить финансовую нагрузку. Для этого Русфинанс Банк представил бесплатный сервис «Удачное начало», позволяющий перенести первый платеж на третий месяц пользования кредитом без увеличения его суммарного срока. Эта опция позволяет гибко управлять финансами и, уверен, будет очень востребована нашими клиентами», - прокомментировал директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Алексей Бородавин.
Русфинанс Банк предлагает универсальные и специальные программы автокредитования, клиенты могут согласовать кредит дистанционно. Так, на сайте rusfinancebank.ru представлен онлайн-сервис для одобрения кредита на автомобиль, позволяющий получить итоговое решение о займе в течение нескольких секунд.
Подробная информация об автокредитах в Русфинанс Банке доступна по ссылке rusfinancebank.ru/ru/auto-credit.html.
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