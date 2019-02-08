Платить смартфоном – удобно и безопасно!



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Для держателей карт Банка доступны платежные сервисы бесконтактной оплаты покупок Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. С их помощью вы можете быстро и безопасно оплатить покупки в магазинах, на сайтах и в приложениях.

Платите за покупки смартфоном в одно касание:

  • Запустите приложение или просто проведите по экрану смартфона;
  • Поднесите смартфон к платежному терминалу;
  • Готово! Ваша покупка оплачена.


Оплачивать покупки можно везде, где есть значок бесконтактной оплаты и присутствуют символы обозначающие платежные системы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

Apple Pay - это удобный и безопасный способ оплаты покупок, доступный пользователям устройств с операционной системой iOS и macOS (iPhone, iPad, Apple Watch, Mac).

Samsung Pay – это удобный и безопасный мобильный платежный сервис. Добавив карты* Кредит Урал Банка в Samsung Pay, вы можете оплачивать повседневные покупки смартфоном Samsung Galaxy или устройством Gear S3 в торгово-сервисных предприятиях, принимающих банковские карты, в России и в других странах мира.

Google Pay – это платежный сервис, позволяющий легко и быстро оплачивать покупки с помощью смартфона на базе операционной системы Android.



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