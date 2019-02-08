Платить смартфоном – удобно и безопасно!Apple Pay Google Pay SamsungPay Кредит Урал Банк (КУБ)
Для держателей карт Банка доступны платежные сервисы бесконтактной оплаты покупок Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. С их помощью вы можете быстро и безопасно оплатить покупки в магазинах, на сайтах и в приложениях.
Платите за покупки смартфоном в одно касание:
- Запустите приложение или просто проведите по экрану смартфона;
- Поднесите смартфон к платежному терминалу;
- Готово! Ваша покупка оплачена.
Оплачивать покупки можно везде, где есть значок бесконтактной оплаты и присутствуют символы обозначающие платежные системы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.
Apple Pay - это удобный и безопасный способ оплаты покупок, доступный пользователям устройств с операционной системой iOS и macOS (iPhone, iPad, Apple Watch, Mac).
Samsung Pay – это удобный и безопасный мобильный платежный сервис. Добавив карты* Кредит Урал Банка в Samsung Pay, вы можете оплачивать повседневные покупки смартфоном Samsung Galaxy или устройством Gear S3 в торгово-сервисных предприятиях, принимающих банковские карты, в России и в других странах мира.
Google Pay – это платежный сервис, позволяющий легко и быстро оплачивать покупки с помощью смартфона на базе операционной системы Android.
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