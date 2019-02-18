Платите картой или смартфоном с картой Visa Банка «Агророс и получите шанс выиграть до 100 000 рублей.VISA Банк "Агророс" акция
Платите картой или смартфоном с картой Visa Банка «Агророс и получите шанс выиграть до 100 000 рублей.
Агророс
Агророс
Платите картой Visa Банка «Агророс» и получите шанс выиграть до 100 000 рублей!
С 18.02.2019 по 31.03.2019 совершайте покупки, оплачивайте их картой Visa Банка «Агророс» и участвуйте в розыгрыше денежных призов.
Как принять участие:
? Совершайте покупки и оплачивайте их картой Visa Банка «Агророс».
? Загружайте фото чеков на сайт pay.visa.ru –чем больше чеков, тем выше шанс выиграть.
? Получите шанс выиграть до 10 000 рублей за покупки в любых торговых точках или до 100 000 рублей —в сети «Магнит»,на АЗС «Газпромнефть» и в магазинах «Детский мир».
Уже за первый чек вы можете получить гарантированный подарок —100 рублей на мобильный.
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