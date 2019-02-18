Платите картой Visa от Кредит Урал Банка и получите шанс выиграть до 100 000 рублей!VISA Кредит Урал Банк (КУБ) акция
Кредит Урал Банк приглашает клиентов – держателей карт «Visa» принять участие в акции «Покупки с Visa – к деньгам».
Кредит Урал Банк
Кредит Урал Банк
Совершайте покупки в период с 18.02.2019 по 31.03.2019 и получите шанс выиграть денежные призы!
Принять участие в акции просто:
- Оплачивайте покупки от 350 рублей картой Visa от Кредит Урал Банка;
- Загружайте фото чеков на сайте pay.visa.ru. Чем больше чеков, тем больше шансов выиграть!
- Получи шанс выиграть денежные призы:
- До 100 000 рублей за покупки в сети «Магнит», на АЗС «Газпромнефть» и в магазинах «Детский мир;
- 10 000 рублей за покупки в любых других торговых точках;
- 100 рублей на мобильный телефон за регистрацию первого чека на сайте pay.visa.ru
- До 100 000 рублей за покупки в сети «Магнит», на АЗС «Газпромнефть» и в магазинах «Детский мир;
Подробная информация – на официальном сайте акции Visa.
Материалы по теме