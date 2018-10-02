Покупай через Google Pay и получай smart-часы

Покупай через Google Pay и получай smart-часыGoogle Pay Кредит Урал Банк (КУБ) акция
Акця для пользователей платежного сервиса Google Pay продолжается: оплачивайте покупки и услуги* смартфоном с помощью Google Pay и получите шанс выиграть смарт-часы!
Google Pay
Google Pay
Акция действует по 31.10.2018г.
Больше покупок – больше шансов выиграть приз!
Правила акции:
- Период проведения акции: 10.08 - 31.10.2018 г.
- Организатор Акции: «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) (сокращенное наименование -Банк «КУБ» (АО)); ИНН: 7414006722, адрес местонахождения Банка: Россия, 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17, телефон: (3519) 24-89-10, факс: (3519) 24-89-30, адрес в сети Интернет: creditural.ru.
- Участники акции: клиенты Банка, совершившие в течение месяца, входящего в период Акции, не менее трех платежей на сумму свыше 500 руб. с помощью сервиса Google Pay с зарегистрированной картой Visa от Кредит Урал Банка.
- Призы: смарт-часы торговых марок Samsung, Polar, Huawei.
- Претенденты на приз определяются за каждый месяц в период акции. Порядковый номер победителя определяется по формуле:
N=общее количество транзакций участников акции за месяц/30x15.
- Призовой фонд Акции -цифровая техника торговых марок Samsung, Polar, Huawei стоимостью до 30 000 рублей в количестве 3 шт
C подробными условиями акции «Дарим смарт-часы за покупки с Google Pay!» можно ознакомиться в разделе «Акции» на нашем сайте, в отделениях Банка «КУБ» (АО) и по телефону круглосуточного Контакт-центра: +7 (3519) 248 933.
*Для участия необходимо совершить в течение месяца, входящего в период акции, не менее 3-х платежей на сумму свыше 500 рублей каждый с помощью сервиса Google Pay с зарегистрированной картой Visa от Банка «КУБ» (АО).