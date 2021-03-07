Покупай и заправляйся выгодно! AliExpress, «Лукойл» и «Магнит» приготовили для держателей карт Visa от Примсоцбанка приятные сюрпризы

Покупай и заправляйся выгодно! AliExpress, «Лукойл» и «Магнит» приготовили для держателей карт Visa от Примсоцбанка приятные сюрпризыVISA акция Примсоцбанк
Держатели карт Visa от Примсоцбанка смогут воспользоваться специальными предложениями от сайта AliExpress, сети автозаправок «Лукойл» и сети супермаркетов «Магнит».
- Так, при оплате покупок на AliExpress до 30.06.2021 вы сможете получить скидку 700 рублей. Отметим, сумма заказа при этом должна составлять от 2300 рублей.
- Также вас ждут тройные баллы за оплату покупок картой Visa в сети супермаркетов «Магнит». Предложение действительно до 30 сентября 2021 года.
- Тройные баллы за оплату покупок в сети автозаправок «Лукойл». При этом акционной покупкой считается любая покупка на сумму 1400 и более рублей, оформленная одним чеком, совершенная в период проведения акции на АЗС «ЛУКОЙЛ» с использованием карты программы лояльности «Заправься выгодой». Предложение действительно до 30 сентября 2021 года.
Ответственность за выполнение обязательств по данному предложению несет – оператор акции (ООО «ЛИКАРД» ИНН: 3444197347, ОГРН: 1123444007070, 115035 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Большая Ордынка д.3). Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, условиях предоставления баллов, сроках— на сайте компании Виза. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США).
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