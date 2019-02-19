Покупки с VISA International Service Association — к деньгам!VISA Банк "Нейва" акция
Уважаемые клиенты!
Банк Нейва
Банк Нейва
С 18 февраля стартует новая выгодная акция от нашего партнера — платежной системы VISA «Платите картой Visa и получите шанс выиграть до 100?000 рублей!»
С 18 февраля по 31 марта 2019 года совершайте покупки, оплачивайте их картами Visa Gold и Visa Classic Банка «НЕЙВА» (карты ГАСТРОНОМ, Детская, Карта Пенсионера, Карта Мгновенного Выпуска, Кредитная карта) и участвуйте в розыгрыше денежных призов.
Как принять участие:
- Совершайте покупки и оплачивайте их любой картой VISA International Service Association Банка «НЕЙВА»
- Загружайте фото чеков на сайт. Чем больше чеков, тем выше шанс выиграть.
- Получите шанс выиграть до 10?000 рублей за покупки в любых торговых точках или до 100?000 рублей —в сети «Магнит», на АЗС «Газпромнефть» и в магазинах «Детский мир».
Шансы выиграть растут с каждой покупкой! Уже за первый чек вы можете получить гарантированный подарок —100 рублей на мобильный телефон.
Узнать подробности акции можно на официальном сайте Банка «НЕЙВА»
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