Получай кэшбэк по картам «Мир» Банка «Таврический»



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С 1 октября 2018 года в программе лояльности платежной системы «Мир» доступны новые предложения от партнеров – крупнейших федеральных и региональных торгово-сервисных предприятий во всех сегментах.

За покупки по картам «Мир» Банка «Таврический» можно получать кэшбэк, то есть возвращать часть суммы, потраченной за покупку у партнеров программы лояльности ПС «Мир».
Чтобы сделать свои повседневные покупки более выгодными, зарегистрируйте свою карту «Мир» на сайте privetmir.ru.

Уже сейчас можно получать кэшбэк за покупки:

  • в сети ресторанов «Бургер Кинг» – 15%,
  • в сети магазинов «Детский мир» - 7%,
  • в сети магазинов «Перекресток» – 5%*,
  • на АЗС «Роснефть» – 10%**,
  • в сети аптек «Горздрав» - 3%,
  • в интернет-магазине Panasonic – 20%,
  • в онлайн-сервисе «Рамблер/касса» – 15%.


А также во многих других магазинах. Размер кэшбэка зависит от предложений партнеров. География программы и полный список предложений партнеров в вашем регионе доступны на сайте privetmir.ru.

Программа лояльности платежной системы «Мир» действует одновременно с программой лояльности Банка «Таврический» .

*при покупке на сумму от 1000 рублей
** при покупке на сумму от 1300 рублей




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