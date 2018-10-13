Получай кэшбэк по картам «Мир» Банка «Таврический»Банк «Таврический» Кэшбэк карта "МИР"
С 1 октября 2018 года в программе лояльности платежной системы «Мир» доступны новые предложения от партнеров – крупнейших федеральных и региональных торгово-сервисных предприятий во всех сегментах.
За покупки по картам «Мир» Банка «Таврический» можно получать кэшбэк, то есть возвращать часть суммы, потраченной за покупку у партнеров программы лояльности ПС «Мир».
Чтобы сделать свои повседневные покупки более выгодными, зарегистрируйте свою карту «Мир» на сайте privetmir.ru.
Уже сейчас можно получать кэшбэк за покупки:
- в сети ресторанов «Бургер Кинг» – 15%,
- в сети магазинов «Детский мир» - 7%,
- в сети магазинов «Перекресток» – 5%*,
- на АЗС «Роснефть» – 10%**,
- в сети аптек «Горздрав» - 3%,
- в интернет-магазине Panasonic – 20%,
- в онлайн-сервисе «Рамблер/касса» – 15%.
А также во многих других магазинах. Размер кэшбэка зависит от предложений партнеров. География программы и полный список предложений партнеров в вашем регионе доступны на сайте privetmir.ru.
Программа лояльности платежной системы «Мир» действует одновременно с программой лояльности Банка «Таврический» .
*при покупке на сумму от 1000 рублей
** при покупке на сумму от 1300 рублей
Материалы по теме