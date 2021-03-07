Пользователи сайта РСХБ смогут оформить дебетовые карты онлайн

Пользователи сайта РСХБ смогут оформить дебетовые карты онлайнПластиковые карты Россельхозбанк дебетовая карта
Теперь пользователи сайта Россельхозбанка могут подать онлайн-заявку на дебетовую карту без посещения офиса. Процесс оформления занимает всего несколько минут.
Чтобы оформить карту, пользователю достаточно заполнить простую анкету на сайте Банка, выбрать параметры карты и счета. Посетить один из многочисленных офисов Банка по всей стране потребуется только для получения карты. При этом клиент будет информирован об этапах формирования заявки вплоть до доставки карты непосредственно в офис.
В настоящее время подать онлайн-заявку можно как на именную, так и на неименную карту платежных систем МИР, MasterCard, Visa и тарифных планов «Своя карта», «Амурский тигр», «Пенсионная». Каждая из карт имеет свою особенность, в частности по «Своей карте» клиент может получать до 15% кэшбэка в выбранной категории, а при использовании карты «Амурский тигр» клиент поможет защитить и сохранить амурских тигров.
«Во всей цифровой трансформации Банка онлайн-заявка на дебетовые карты занимает особое место, привлекая своей простотой и доступностью. Широкая продуктовая линейка и использование передовых технологий реализации выводит РСХБ на уровень лидеров рынка», — отметила Елена Батурова, Директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.
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