Пополнение коллекции монет Банка ПТБ - новая монета «АНТОШКА» уже в продаже в отделениях Банка ПТБ

Пополнение коллекции монет Банка ПТБ - новая монета «АНТОШКА» уже в продаже в отделениях Банка ПТБДеньги монеты памятные монеты Промтрансбанк серебряные монеты
В коллекции монет, которые вы можете приобрести в Банке ПТБ, пополнение!
Новые памятные монеты «Веселая карусель №1» из серии «Российская (советская) мультипликация» уже в продаже во всех отделениях Банка ПТБ.
Мультфильм «Антошка» из первого выпуска легендарного киноальманаха «Веселая карусель» вышел в 1969 году - это был режиссерский дебют Леонида Носырева. Его главным героем стал «рыжий-конопатый» мальчик из песни поэта Юрия Энтина и композитора Владимира Шаинского. Сейчас в коллекции альманаха более 150 мультфильмов, над созданием которых трудились почти 200 режиссеров.
Банк России 15 ноября 2022 года выпустил в обращение памятные монеты «Веселая карусель № 1» серии «Российская (советская) мультипликация»:
- серебряную номиналом 3 рубля,
- из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей с цветным покрытием.
Описание монеты из драгоценного металла:
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. Тираж монеты — 7,0 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
Такой красочный экземпляр станет особым украшением коллекции любого ценителя монет. К тому же, это отличный подарок, как для ребенка, так и для взрослого человека.
Приобрести монеты можно во всех отделениях ПТБ.
Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка, по телефону +7(347)299-99-99 или в мессенджерах WhatsApp, Telegram +7(967)749-49-49.
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