Повышаем кэшбек в честь Дня святого Валентина!



Уважаемы клиенты!

Повышаем кэшбек в честь Дня святого Валентина!

Получите дополнительные 14% баллами при оплате картой «Ингосстрах Бонус» в кафе и ресторанах. Помимо праздничного кэшбека, вы получите стандартные начисления за транзакции по карте.

За какие покупки начисляются баллы по акции:


  • MCС код 5811: Кейтеринг, приготовление еды, рестораны при отелях
  • MCС код 5812: Места общественного питания, рестораны
  • MCС код 5813: Бары, коктейль-бары, дискотеки, ночные клубы и таверны – места продажи алкогольных напитков





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