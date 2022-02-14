Повышаем кэшбек в честь Дня святого Валентина!Пластиковые карты Банк «Союз» Кэшбэк
Уважаемы клиенты!
Повышаем кэшбек в честь Дня святого Валентина!
Получите дополнительные 14% баллами при оплате картой «Ингосстрах Бонус» в кафе и ресторанах. Помимо праздничного кэшбека, вы получите стандартные начисления за транзакции по карте.
За какие покупки начисляются баллы по акции:
- MCС код 5811: Кейтеринг, приготовление еды, рестораны при отелях
- MCС код 5812: Места общественного питания, рестораны
- MCС код 5813: Бары, коктейль-бары, дискотеки, ночные клубы и таверны – места продажи алкогольных напитков
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